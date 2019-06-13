В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиянГазета.Ru 13:04

с чего всё началось

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС. Авторами законопроекта являются депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Экономика Половина россиян покупала товары только по акциям Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Общество ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Авто Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Общество Куклачев прокомментировал историю с подменой кота Алибасова Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал подмену домашнего любимца продюсера Бари Алибасова кота Чучи.

Футбол Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года.

Футбол Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Мария Шукшина снялась с «беременным» животом Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.

Политика Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.

Политика Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Футбол УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.

Шоу-бизнес Богомолов дал откровенное интервью Собчак Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.

Футбол «Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе Казанский футбольный клуб "Рубин" на своем официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе.