В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкартРБК вчера в 18:38

Продажу невозвратных билетов в поезда дальнего следования хотят распространить на плацкартные и общие вагоны. В Минтранс поступил соответствующий запрос депутатов Госдумы совместно с Общероссийским объединением пассажиров.

с чего всё началось

Кувшинова предложила «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с Федеральной антимонопольной службой.

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

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