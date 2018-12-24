Общество

В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю
РИА Новости
вчера в 16:09

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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