Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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