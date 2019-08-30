Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, соответствующий эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
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Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

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