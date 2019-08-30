Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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В России предлагают продлить летние каникулы до октября

URA.Ruвчера в 23:33

Российским школьникам предложили продлить летние каникулы ради заработка

Lenta.ruвчера в 23:37

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

РИА Новостивчера в 20:35

Летние каникулы могут продлить до октября по инициативе Госдумы

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября

РБКвчера в 22:11

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Вести.Ruвчера в 22:08

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

RT на русскомвчера в 23:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года. Кандидат в депутаты в Московскую городскую думу.
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