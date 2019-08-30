Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Политика
Назначен новый министр обороны Украины
На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда вчера в 12:35
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру вчера в 02:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Футбол
Дешам: «Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который пропустит около месяца.
Sport24.ru вчера в 23:26
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Общество
Математические центры мирового уровня создадут в РФ
Создают математические центры мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».
News.ru вчера в 17:24
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Политика
Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко
Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня вчера в 18:10
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Общество
Гороскоп на 27 августа: Стрельцам сегодня стоит быть аккуратнее
Звезды советуют провести этот день за общением с близкими. Помимо семейной теплоты, сегодня может быть неожиданная помощь родных.
Primpress.ru 26 августа в 23:44
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY вчера в 13:24
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Гаджеты
В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone
В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.
Snob.ru вчера в 15:38
Происшествия
В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе
Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости вчера в 04:36
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Политика
США захотели вернуть столетний долг Китая
Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.
Lenta.ru вчера в 22:20
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Общество
Синоптики назвали причину паводков в Сибири и дождей в Приморье
Перегрев территории Китая этим летом стал причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.
News.ru вчера в 14:31
Политика
Более 30 пострадавших от пожаров в Забайкалье семей остаются без жилья
В Забайкалье после крупномасштабных пожаров в апреле до сих пор без жилья остаются 33 семьи.
Евразия Daily вчера в 19:48
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29