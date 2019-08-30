Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Футбол Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".

Армия и оружие Польша определила места дислокации новых американских подразделений Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.

Политика Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.

Происшествия В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Кино Стали известны имена победителей сахалинского фестиваля «Край света» Имя главного победителя прозвучало со сцены Чехов-центра под бурные овации зрителей. Им стал фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

Политика Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".

Футбол Сульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому» Контракт Криса Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В «Роме» защитник будет играть на правах аренды.

Общество В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.

Футбол «Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово Столичный футбольный клуб "Локомотив", попавший в групповой этап Лиги чемпионов, проведет домашние игры главного клубного европейского турнира на "РЖД-Арене", сообщает "РИА".

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.

Общество Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Спорт Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал вторым в весовой категории до 100 килограммов на чемпионате мира в Японии.

Политика Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

Гаджеты Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.

Общество Собянин открыл после капремонта детскую музыкальную школу имени Глиэра Дошла очередь и до здания детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра на Большой Якиманке, которую 30 августа посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.