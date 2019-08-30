Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.РИА Новости03:23
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Путин назвал семью с тремя детьми правильной
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Футбол
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Контракт Криса Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В «Роме» защитник будет играть на правах аренды.
Sport24.ru 06:17
Общество
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Lenta.ru 08:28
Футбол
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Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
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Народные новости вчера в 08:35
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Политика
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
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Коммерсантъ 07:08