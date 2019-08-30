Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Здоровье Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами больных с ВИЧ Правительство внесло изменения в положение об организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, инфицированных ВИЧ.

Футбол Сульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Общество Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Происшествия 19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Гаджеты LG представила новый смартфон LG Q70 На домашнем рынке LG Q70 появится 6 сентября по цене около $450. Новинка будет доступна только в цвете Mirror Black.

Футбол Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автоаварию, сообщает BBC.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124 Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан».

Происшествия Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.

Происшествия В Челябинске прекратили уголовное дело координатора штаба Навального Полиция в Челябинске прекратила уголовное дело координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского по статье о хулиганстве из-за акции «Он нам не царь».

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Общество Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области Вице-премьер России Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области, рассчитывает, что основные школы в регионе начнут работу 1 сентября.