Общество
RT на русскомВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.РИА Новости03:23
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