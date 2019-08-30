Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

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