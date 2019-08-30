Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он пояснил, что, как депутат Госдумы, часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

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Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года. Кандидат в депутаты в Московскую городскую думу.
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