Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволить подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.
Читать в источнике
Комментировать945
с чего всё началось

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
РИА Новости03:23

Подробнее о событии

В России предлагают продлить летние каникулы до октября

URA.Ruвчера в 23:33

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

РИА Новости03:23

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Известия04:18

Глава фонда образования рассказал, почему школьникам не стоит удлинять летние каникулы

ТК Звезда07:21

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

RT на русскомвчера в 23:28

Летние каникулы могут продлить до октября по инициативе Госдумы

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября

РБКвчера в 22:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Гаджеты

Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

Astera 09:36
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол

Льоренте договорился с «Наполи»

Спорт-Экспресс 07:25
Происшествия

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

РБК 05:26
Экономика

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения.
Интерфакс 08:59
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Политика

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Авто

Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой улице в мире

Французский кроссовер Citroen C5 Aircross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая крутая улица в мире».
Автоновости дня 09:29
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Авто

Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Авто

Honda показала обновленный микровэн Freed

Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Тульской области в выходные

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Тульской области на выходные, 31 августа и 1 сентября.
Рязанский городской сайт 09:27
Политика

Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Авто

В Китае запустят беспилотное такси

Rambler News Service 10:06
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Кино

Критики в Венеции назвали «Брачную историю» претендентом на «Оскар»

После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали "Брачную историю" режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на "Оскар", сообщает Independent.
РИА Новости 06:53
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Общество

Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству выпавших осадков

ТАСС 05:13
Гаджеты

AMD впервые за пять лет обошла NVIDIA по продажам видеокарт

Впервые за последние пять лет дискретные видеокарты AMD начали продаваться лучше, чем продукты NVIDIA.
Ferra 09:44
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

REGNUM 04:22
Музыка

Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года. Кандидат в депутаты в Московскую городскую думу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное