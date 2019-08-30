Общество
РИА НовостиВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволить подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.РИА Новости03:23
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
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Тарантас Ньюс 02:41
Общество
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Авто
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Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
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