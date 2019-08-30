Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

с чего всё началось

Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволить подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

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