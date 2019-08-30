Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

с чего всё началось

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщает РИА "Новости". Парламентарий направил данное обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

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