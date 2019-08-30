Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщает РИА "Новости". Парламентарий направил данное обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
РИА Новости03:23

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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

РИА Новости03:23

Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября

РБКвчера в 22:11

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Вести.Ruвчера в 22:08
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года. Кандидат в депутаты в Московскую городскую думу.
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