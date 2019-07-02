Общество
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТРИА Новости вчера в 20:19
Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ. Но если учитель работает на две или три ставки, скажем, 36 часов в неделю, он все равно по факту получает одну доплату за МРОТ и ни рублем больше.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).РИА Новостивчера в 20:19
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