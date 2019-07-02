В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

с чего всё началось

Работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ. Но если учитель работает на две или три ставки, скажем, 36 часов в неделю, он все равно по факту получает одну доплату за МРОТ и ни рублем больше.

В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Авто Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Транспорт В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.

Общество Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Футбол Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи» Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Политика Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).

Политика Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

Здоровье Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным Посещение врача-психиатра перед свадьбой помогло бы избежать случаев домашнего насилия, предупредить усугубление депрессивных состояний и неврозов, а также помочь принять взвешенное решение о вступлении в брак с человеком, который уже страдает тем или иным видом расстройства.

Авто Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8 Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Армия и оружие Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.

Гаджеты Смартфоны с поддержкой 5G станут лидерами рынка через пять лет В общей сложности за пять лет (с 2019 г.) на рынок поступит 1,9 млрд 5G-смартфонов, прогнозирует компания.