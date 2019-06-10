Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 разКоммерсантъ вчера в 22:36
Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
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с чего всё началось
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:48
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