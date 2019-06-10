В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 разРЕН ТВ вчера в 19:43

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами в 8 раз. Как сообщает РИА "Новости", инициатива предполагает увеличить размер выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

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