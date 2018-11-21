Кроме того, в проекте заявления Госдумы обращается внимание, что данное решение "принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт".

с чего всё началось

Госдума одобрила проект заявления и постановления о том, что осуждение ввода советских войск в Афганистан Съездом народных депутатов СССР было несправедливым. Об этом РБК рассказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представлявший проект.

В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

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