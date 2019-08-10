Помимо прочего, предлагается установить льготные тарифы на все виды доставки продуктов в Китай. Такие меры, по мнению депутатов, укрепят экономические связи России и Китая и выместят с рынков всю американскую продукцию.

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

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