Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Помимо прочего, предлагается установить льготные тарифы на все виды доставки продуктов в Китай. Такие меры, по мнению депутатов, укрепят экономические связи России и Китая и выместят с рынков всю американскую продукцию.
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В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай
Невские Новостивчера в 21:39
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Космос
Марсоход NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы»
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено вчера в 09:31
Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".
Обновлено в 00:26
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Три полосы перекрыты на МКАД из-за ДТП с пятью машинами
В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Продюсер Димы Билана назвала Миро "убогим, обделенным любовью чучелом, изрыгающим зловонный словесный понос", чем спровоцировала появление очередного поста, посвященного уже конкретно ей.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар
Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ
Обновлено в 00:36
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным по ситуации в Донбассе
Обновлено 07 августа в 04:18
Футбол
Молодёжная команда «Барселоны» разгромила «Зенит-2»
Обновлено вчера в 17:51
Авто
Под британской маркой MG выпустили китайский пикап
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Наука
В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес
Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
На олимпийской стройке в Японии умер рабочий
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Медведь поджег полицейскую машину
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 00:13
Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России
Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13