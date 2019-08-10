Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США.РИА Новостивчера в 20:22
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Футбол
«Инсайдеры» открывают тайны ФК «Сочи»
Зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР узнают, какую роль он сыграл в переходе нападающего сборной России Дмитрия Полоза, кто из звезд лондонского «Арсенала» мог оказаться в составе, бюджет команды и через сколько лет ФК «Сочи» планирует выступать в еврокубках.
Обновлено в 07:56
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 07:27
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
На согласованный митинг-концерт оппозиции в Москве вышли 7 тыс. человек
По данным на 14.00 мск, на территорию согласованного митинга-концерта «За свободу и справедливость» в Москве прошли 7,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:03
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Происшествия
Адвокат прокомментировал возбуждение дела против ФБК
Бывший следователь МВД, адвокат и член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев в беседе с RT прокомментировал уголовное дело в отношении некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) об отмывании около 1 млрд рублей.
Обновлено в 07:45
Общество
Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay
Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:29
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала второй подбородок
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Влад Соколовский оплатил маме пластическую операцию
Обновлено в 08:00
Космос
Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
Алисон обратился к болельщикам «Ливерпуля»
Вратарь «Ливерпуля» Алисон после травмы, которую получил в матче 1-го тура АПЛ с «Норвич Сити», в социальной сети обратился к болельщикам.
Обновлено в 02:25
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07