Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

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