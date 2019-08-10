Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26

Помимо прочего, предлагается установить льготные тарифы на все виды доставки продуктов в Китай. Такие меры, по мнению депутатов, укрепят экономические связи России и Китая и выместят с рынков всю американскую продукцию.
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Госдума предложила отправить российские продукты в Китай

URA.Ru00:04

В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай

Невские Новостивчера в 21:39

В Госдуме предложили заместить продукцию США на рынке Китая российской

Газета.Ruвчера в 21:58

В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай

Комсомольская правда00:54

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Известиявчера в 21:26

В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами

РИА Новостивчера в 20:22

Депутаты предложили накормить Китай российскими продуктами

ПРАЙМвчера в 20:21
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Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Обновлено 08 августа в 03:30
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон

Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Общество

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП

Обновлено вчера в 20:57
Авто

Audi обещает RS-версии для всех своих кроссоверов

В Audi намерены удовлетворит запросы потребителя выпуском «заряженных» кроссоверов. До конца года Audi представит шесть RS-моделей.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

На сайте Олимпиады-2020 южные Курилы включили в состав Японии

В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.
Обновлено вчера в 01:26
Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек

Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
Обновлено в 00:26
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Футбол

Жардим: «К настрою игроков вопросов нет. Они старались изо всех сил»

После удаления "Лион" перехватил инициативу. К настрою игроков у меня вопросов нет, они старались изо всех сил.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено вчера в 09:31
Теннис

Серена Уильямс обыграла Осаку на турнире в Торонто

В четвертьфинальном матче турнра WTA в Торонто американская теннисистка Серена Уильямс обыграла японку Наоми Осаку.
Обновлено в 00:04
Космос

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства

Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель

Обновлено вчера в 14:00
Технологии

Apple запустила аналитический сервис для музыкантов

Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Общество

«Гори-гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири

Певица Лиза Монеточка выпустила трек, посвященный лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 01:12
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос

Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено вчера в 09:55
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