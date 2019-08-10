Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

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