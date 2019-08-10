Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай
Невские Новостивчера в 21:39
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Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04
Политика
В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине
«Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Футбол
Кокорин и Мамаев проведут матч с белгородским «Салютом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, готовятся вновь выйти на футбольное поле.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль
Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Технологии
Microsoft заблокировала онлайн-игры на всех предыдущих ОС
Microsoft заблокировала не только онлайн-игры.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в Японское море
В субботу Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в Японское море у своего восточного побережья со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 02:53
Космос
Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена
На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.
Обновлено в 03:16
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лиги
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
Обновлено в 02:51
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек
Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Миллион долларов заплатит Apple за выявление уязвимостей в iPhone
За удаленный доступ к ядру смартфона без каких-либо действий со стороны владельца телефона будет выдан приз в размере миллион долларов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено вчера в 05:23