Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай
Невские Новостивчера в 21:39
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел.
Обновлено в 03:07
Политика
Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым
Лидер украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов может посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль
Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.
Обновлено в 02:54
Общество
В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон
Американская консервативная правозащитная организация Judicial Watch подала иск к властям штата Калифорния в связи с принятием ими закона, предписывающего компаниям, акции которых свободно обращаются на рынке, принимать женщин в советы директоров.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России
По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено 07 августа в 04:45
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Крымские татары жестко ответили на слова Эрдогана о полуострове
По словам Эрдогана, полуостров должен вернуться в состав Украины, а крымские татары являются важным элементом связей между Турцией и Украиной, в результате чего Анкара продолжит считать своим приоритетом защиту прав этого народа.
Обновлено 08 августа в 21:37
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Спорт
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что развитие спорта в стране является сегодня одним из главных приоритетов.
Обновлено в 03:24
Музыка
Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk
Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Общество
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Медведь упал с обрыва на полицейскую машину в Калифорнии
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки
Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Гоночный Porsche 962 уйдет «с молотка»
Хотя у Porsche 962 была короткая гоночная жизнь, с конца 1980-х годов он участвовал в ряде соревнований, в том числе в Classic 24 Hour 2014 в Дейтоне.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В Киргизии арестовали имущество телеканала «Апрель»
Обновлено в 03:41
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50