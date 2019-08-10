Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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Госдума предложила отправить российские продукты в Китай

URA.Ru00:04

В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай

Комсомольская правда00:54

В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами

РИА Новостивчера в 20:22

В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай

Невские Новостивчера в 21:39

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Известиявчера в 21:26

В Госдуме предложили заместить продукцию США на рынке Китая российской

Газета.Ruвчера в 21:58

Депутаты предложили накормить Китай российскими продуктами

ПРАЙМвчера в 20:21
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Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом

Обновлено в 00:49
Политика

Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым

Лидер украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов может посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль

Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.
Обновлено в 02:54
Общество

В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон

Американская консервативная правозащитная организация Judicial Watch подала иск к властям штата Калифорния в связи с принятием ими закона, предписывающего компаниям, акции которых свободно обращаются на рынке, принимать женщин в советы директоров.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Обновлено вчера в 18:49
Финансы

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено 07 августа в 04:45
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 05:01
Политика

Крымские татары жестко ответили на слова Эрдогана о полуострове

По словам Эрдогана, полуостров должен вернуться в состав Украины, а крымские татары являются важным элементом связей между Турцией и Украиной, в результате чего Анкара продолжит считать своим приоритетом защиту прав этого народа.
Обновлено 08 августа в 21:37
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Спорт

Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что развитие спорта в стране является сегодня одним из главных приоритетов.
Обновлено в 03:24
Музыка

Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk

Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено вчера в 21:38
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Общество

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Медведь упал с обрыва на полицейскую машину в Калифорнии

Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки

Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Авто

Гоночный Porsche 962 уйдет «с молотка»

Хотя у Porsche 962 была короткая гоночная жизнь, с конца 1980-х годов он участвовал в ряде соревнований, в том числе в Classic 24 Hour 2014 в Дейтоне.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:40
Политика

ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Киргизии арестовали имущество телеканала «Апрель»

Обновлено в 03:41
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
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