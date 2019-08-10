Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
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с чего всё началось
«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — сказано в письме, копия которого есть в распоряжении РИА «Новости».БИЗНЕС Online05:58
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В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай
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