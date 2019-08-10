Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — сказано в письме, копия которого есть в распоряжении РИА «Новости»
.
БИЗНЕС Online05:58

Подробнее о событии

Депутаты предложили расширить поставки российских производителей в Китай

Коммерсантъ04:26

В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай

Невские Новостивчера в 21:39

В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай

Комсомольская правда00:54

В Госдуме предложили заместить продукцию США на рынке Китая российской

Газета.Ruвчера в 21:58

Госдума предложила отправить российские продукты в Китай

URA.Ru00:04

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Известиявчера в 21:26

Депутаты предложили накормить Китай российскими продуктами

ПРАЙМвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика

Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

В Сети высмеяли видео с Савченко, купающейся в море в платье

Обновлено в 12:29
Гаджеты

«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei

По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что мэрия потребовала отменить музыкальную часть митинга, пригрозив отозвать согласование.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной опубликовал умилительное видео с дочерью Теоной

Дочь российской актрисы и телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова Теона, по мнению фолловеров, становится звездой Instagram.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Спартак» на выезде поделил очки с «Ахматом» в матче молодежных команд

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 5-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Кино

«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube

ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Авто

В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»

В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
Обновлено в 05:00
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Акция была согласована и прошла в целом спокойно.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

По информации официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, около половины первого ночи на улице Интернациональной в Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников ведомства, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции

Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Авто

Toyota привезёт в Россию несколько моделей линейки GR-Sport

Российский офис Toyota на днях разослал пресс-релиз, в котором, помимо анонса старта продаж новой Toyota GR Supra, говорилось о планах руководства марки относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Политика

Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным

Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к Рибери

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию французских СМИ о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
Обновлено в 07:45
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева провела матч против клуба ПФЛ

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Иран усовершенствовал российский радар

Обновлено в 11:02
Политика

Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей

Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное