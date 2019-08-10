Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продуктыИзвестия вчера в 21:26
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — сказано в письме, копия которого есть в распоряжении РИА «Новости».БИЗНЕС Online05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме предложили увеличить поставки отечественной сельхозпродукции в Китай
Невские Новостивчера в 21:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
В Сети высмеяли видео с Савченко, купающейся в море в платье
Обновлено в 12:29
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество
В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что мэрия потребовала отменить музыкальную часть митинга, пригрозив отозвать согласование.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной опубликовал умилительное видео с дочерью Теоной
Дочь российской актрисы и телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова Теона, по мнению фолловеров, становится звездой Instagram.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Спартак» на выезде поделил очки с «Ахматом» в матче молодежных команд
Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 5-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Авто
В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»
В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
Обновлено в 05:00
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Акция была согласована и прошла в целом спокойно.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
По информации официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, около половины первого ночи на улице Интернациональной в Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников ведомства, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции
Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Авто
Toyota привезёт в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
Российский офис Toyota на днях разослал пресс-релиз, в котором, помимо анонса старта продаж новой Toyota GR Supra, говорилось о планах руководства марки относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к Рибери
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию французских СМИ о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
Обновлено в 07:45
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева провела матч против клуба ПФЛ
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено в 11:02
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00