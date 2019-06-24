В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиляRT на русском вчера в 21:59

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

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