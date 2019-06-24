Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиляRT на русском вчера в 21:59

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:28

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

ТАССвчера в 17:39

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РБКвчера в 18:47

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

Life.ruвчера в 18:02

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол

Московский Комсомолецвчера в 17:51

Госдуму призвали отменить наказание за тонировку автомобиля

URA.Ruвчера в 17:54

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РИА Новостивчера в 17:28

Законопроект, отменяющий штрафы за тонировку автомобиля, внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия

Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш

Обновлено вчера в 23:39
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка

Лазарев начал выступление на Дворцовой с песни для «Евровидения»

Один из хедлайнеров Сергей Лазарев начал выступление для выпускников на Дворцовой площади с песни, написанной для «Евровидения».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Несколько государств выступили за возвращение России в ПАСЕ

Многие государства выступили за принятие резолюции, предоставляющей России возможность вернуться в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию

Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 19:47
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Общество

Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе

Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

В лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 05:49
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено вчера в 17:01
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Легенды «Реала» обыграли ветеранов «Челси» в благотворительном матче

Обновлено вчера в 17:54
Общество

Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Обновлено вчера в 20:14
Спорт

Россия завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр

Сборная продолжает лидировать в общекомандном зачете Сборная России завоевала 21 награду во второй медальный день Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Гаджеты

В серию Huawei Nova вошла еще и портативная колонка за $19

Заявлено, что встроенного аккумулятора в Nova Mini Bluetooth Speaker хватит на 4 часа музыки или на 3 часа в режиме работы громкой связи.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено вчера в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное