Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в ГосдумеГазета.Ru 01:31
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости". Составители документа призывают отменить штраф на сумму 500 рублей за стекла, светопропускная способность которых не соответствуют техническому регламенту безопасности.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:28
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