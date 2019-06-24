Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРБК 18:47

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы, передает ТАСС.
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Госдуму призвали отменить наказание за тонировку автомобиля

URA.Ru17:54

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РИА Новости17:28

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

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ТАСС17:39

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РБК18:47

Законопроект, отменяющий штрафы за тонировку автомобиля, внесен в Госдуму

REGNUM17:00
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Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
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Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
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В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

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Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.
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У берегов Крыма заметили два военных самолета США

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Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
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Происшествия

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Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Происшествия

На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек

В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).
Обновлено в 17:22
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Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала

Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.
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Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты

Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
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Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
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В России начались акции против полицейского произвола

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Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
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Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
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Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
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Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.
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Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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