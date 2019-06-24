Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРИА Новости 17:28

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости17:28

Подробнее о событии

Госдуму призвали отменить наказание за тонировку автомобиля

URA.Ru17:54

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РБК18:47

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РИА Новости17:28

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол

Московский Комсомолец17:51

Депутаты от ЛДПР предлагают отменить штрафы за не отвечающую правилам тонировку

ТАСС17:39

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

Life.ru18:02

Законопроект, отменяющий штрафы за тонировку автомобиля, внесен в Госдуму

REGNUM17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество

Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

Обновлено в 15:56
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Арабские племена «Заевфратья» выступили в поддержку руководства Сирии

Лидеры арабских родоплеменных союзов и племен "Заевфратья" поддержали курс руководства Сирии на восстановление страны и выступили против незаконного присутствия на территории республики войск зарубежных стран.
Обновлено в 22:06
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Наука

Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы

Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено 21 июня в 07:59
Политика

США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G

Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
Обновлено в 18:42
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный рассказали, сколько зарабатывают

Агата Муцениеце и Павел Прилучный совсем недавно переехали в элитный поселок, где купили большой дом.
Обновлено в 20:00
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%

Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков

Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Татьяна Лютаева показала, как выглядела 33 года назад

Артистке переслал снимки оператор Михаил Мукасей, а она решила показать их своим поклонникам.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство

В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:44
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное