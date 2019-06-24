Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРИА Новости вчера в 17:28
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Читать в источнике
Оценить573
с чего всё началось
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Общество
Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года
Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу
Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым
Обновлено в 06:20
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией
Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
Президент уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Политика
Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию
Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Политика
В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Общество
В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра
Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Реал» установил цену за Себальоса
Обновлено в 03:32
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Экономика
В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией
Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Росконтроль назвал лучшие сардельки
Обновлено в 06:16
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24