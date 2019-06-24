Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРИА Новости вчера в 17:28

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:28

Подробнее о событии

Юрист рассказал об опасности тонировки стекол автомобиля

РИА Новости07:20

Автоэксперт объяснил, почему нельзя отменять штрафы за тонировку

URA.Ru03:23

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей

Life.ruвчера в 18:02

Автоэксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стёкол

RT на русском02:51

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

РБКвчера в 18:47

В Думе отметили, что для отмены штрафа за тонировку нужно менять техрегламент и ПДД

ТАСС05:09

Законопроект, отменяющий штрафы за тонировку автомобиля, внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Общество

Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года

Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Казахстане при взрыве в воинской части пострадали 16 человек

Обновлено в 05:14
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу

Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым

Обновлено в 06:20
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Пелагея показала трогательное фото с подросшей дочерью Таисией

Пелегея показала поклонникам трогательное фото подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика

Президент уволил трех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Политика

Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию

Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Политика

В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Общество

В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра

Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Футбол

«Реал» установил цену за Себальоса

Обновлено в 03:32
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Экономика

В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией

Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Росконтроль назвал лучшие сардельки

Обновлено в 06:16
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное