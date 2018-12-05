Авто
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобили
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобилиГазета.Ru04:22
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:22
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Большинство наших граждан приобретают автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае машина нужна, чтобы пользоваться ей в исключительных случаях.
— Василий Власов, российский политикТК Звезда 00:33
с чего всё началось
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.РИА Новостивчера в 19:27
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