Авто

В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобили
Газета.Ru
04:22

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:22
Василий Власов
Большинство наших граждан приобретают автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае машина нужна, чтобы пользоваться ей в исключительных случаях.
— Василий Власов, российский политикТК Звезда 00:33
с чего всё началось

Депутат Госдумы предложил отменить налог на автомобили старше десяти лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.
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