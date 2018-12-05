Авто
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобили
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобилиГазета.Ru04:22
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:22
Оценить
98 человек отреагировали
Большинство наших граждан приобретают автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае машина нужна, чтобы пользоваться ей в исключительных случаях.
— Василий Власов, российский политикТК Звезда 00:33
с чего всё началось
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.РИА Новостивчера в 19:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Авто
«АВТОВАЗ» в ноябре показал лучший результат продаж с начала года
Обновлено в 06:13
Авто
Jaguar Land Rover пропустит автосалон в Женеве в 2019 году
Обновлено в 05:37
Авто
Chevrolet заинтриговал тяжелым пикапом
Компания Chevrolet решила сыграть на поле тяжелых полноразмерных пикапов со своей новинкой Silverado HD, которая дебютирует в феврале 2019 года.
Обновлено в 06:12
Авто
Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты Euro NCAP
Обновлено в 06:22
Авто
Aston Martin наладит выпуск классических спорткаров с электромотором
Новую программу модернизации назвали Heritage EV и по ней уже сделали первый автомобиль, которым стал кабриолет Aston Martin DB6 MkII Volante 1960 года.
Обновлено в 05:52
Авто
Новый грузовик JAC N80 появится на рынке РФ в начале 2019 года
Китайские грузовики JAC N80 появятся в России в начале 2019 года.
Обновлено в 05:47
Авто
Volkswagen откажется от двигателей внутреннего сгорания в 2026 году
Обновлено в 06:16
Авто
Компания Audi представила новые купе и кабриолет семейства Audi TT
Все юбилейные модели будут оформлены в стиле Audi TTS Roadster, который был представлен в качестве концепта в 1995 году в Токио.
Обновлено в 05:13
Авто
GENESIS открыл парковки для каршеринга в бизнес-центрах
В декабре 2018 года пользователи каршеринга Яндекс.Драйв смогут оставлять и забирать спортивные седаны G70 в специальных зонах в рамках парковок пяти деловых центров столичного региона: "Красный Октябрь", "Новоспасский", "Красная Роза", Центр дизайна "ARTPLAY" и на территории комплекса "Москва Сити" (Пресненская набережная, 6).
Обновлено в 04:48
Авто
В РФ разработали 10 правил обращения с беспилотными автомобилями
В России разработали 10 основных правил поведения для пешеходов и водителей на период тестирования беспилотников.
Обновлено в 04:52
Авто
Представлен лимузин для украинского президента за 50 миллионов
Из известных опций особо хочется отметить шины Michelin PAX, которые позволяют продолжать движение даже после пробоя, систему вентиляции и подачи свежего воздуха, а также систему оповещения.
Обновлено в 06:14
Авто
Команды Формулы-E сконструировали для полярников вездеход Antarctica
Члены команды Формулы-E сконструировали для полярных исследователей новую современную версию вездехода.
Обновлено в 06:13
Авто
Новый Mercedes-AMG GLE 63 был замечен на тестах
Стоит отметить, что под капотом нового Mercedes-AMG GLE 63 скорее всего появится 4,0-литровый V8, отдача которого может составить более 550 л.с. Кроме того, не исключается и версия с 5,0-литровым V8 с двумя турбинами, отдача которого составит порядка 577 л.с.
Обновлено в 05:26
Авто
Пять пикапов сравнили в дрэг-гонке
Издание Carwow сравнило в дрэг-заезде пикапы Mercedes-Benz X-Class, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux Победителем гонки стал Volkswagen Amarok, у него под капотом располагается мотор V6 объемом три литра.
Обновлено в 04:54
Авто
Ford зарегистрировал товарный знак Mach E под электрокроссовер
Ford в конце ноября зарегистрировал имя для новой модели электрического кроссовера. Внедорожник на основе Ford Mustang-esque назовут Mach E.
Обновлено в 03:55