Авто
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобили
В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобилиГазета.Ru04:22
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:22
Оценить
125 человек отреагировали
Большинство наших граждан приобретают автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае машина нужна, чтобы пользоваться ей в исключительных случаях.
— Василий Власов, российский политикТК Звезда 00:33
с чего всё началось
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.РИА Новостивчера в 19:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Авто
АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала года
Обновлено в 07:41
Авто
Volkswagen откажется от двигателей внутреннего сгорания в 2026 году
Обновлено в 07:47
Авто
Новый Jeep Wrangler провалил краш-тесты
Обновлено в 08:06
Авто
Новые Renault Logan Stepway и Sandero Stepway доехали до дилеров
Новый Renault Logan Stepway стоит в России от 662 990 рублей, стартовая цена обновленного Sandero Stepway – 709 990 рублей за версию Life с двигателем 1.6 л (82 л. с.) и коробкой передач трансмиссией.
Обновлено в 07:52
Авто
Новый пикап Chevrolet Silverado HD дебютирует в феврале 2019 года
Американская компания Chevrolet объявила о дебюте своего нового тяжелого пикапа Chevrolet Silverado HD.
Обновлено в 07:33
Авто
Концерн Jaguar Land Rover пропустит автосалон в Женеве-2019
Обновлено в 07:59
Авто
Новый грузовик JAC N80 появится на рынке РФ в начале 2019 года
Как отметили в пресс-службе российского офиса марки — «ДЖАК Автомобиль» — первые модели автомобилей на базе JAC N80, соответствующие экологическому стандарту Euro-5, появятся в продаже уже в начале 2019 года.
Обновлено в 07:34
Авто
Aston Martin наладит выпуск классических спорткаров с электромотором
Компания Aston Martin объявила о планах по выпуску классических спорткаров, оснащённых электромотором.
Обновлено в 05:52
Авто
Представлены автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumpy
Компания «Пежо Ситроен Рус» совместно со своими партнерами-кузовостроителями на международной выставке «Здравоохранение 2018» представила три образца автомобилей скорой медицинской помощи на базе Citroen Jumpy.
Обновлено в 07:38
Авто
Команда Формулы-E построила вездеход для полярников
Монегасская компания Venturi Automobiles, известная как участник чемпионата Формулы-E, представила первый электрический вездеход для полярников.
Обновлено в 07:10
Авто
В РФ разработали 10 правил обращения с беспилотными автомобилями
В России разработали 10 основных правил поведения для пешеходов и водителей на период тестирования беспилотников.
Обновлено в 06:48
Авто
Компания Audi представила новые купе и кабриолет семейства Audi TT
Все юбилейные модели будут оформлены в стиле Audi TTS Roadster, который был представлен в качестве концепта в 1995 году в Токио.
Обновлено в 05:13
Авто
Представлен лимузин для украинского президента за 50 миллионов
Из известных опций особо хочется отметить шины Michelin PAX, которые позволяют продолжать движение даже после пробоя, систему вентиляции и подачи свежего воздуха, а также систему оповещения.
Обновлено в 06:14
Авто
Новый Mercedes-AMG GLE 63 был замечен на тестах
Стоит отметить, что под капотом нового Mercedes-AMG GLE 63 скорее всего появится 4,0-литровый V8, отдача которого может составить более 550 л.с. Кроме того, не исключается и версия с 5,0-литровым V8 с двумя турбинами, отдача которого составит порядка 577 л.с.
Обновлено в 05:26
Авто
Пять пикапов сравнили в дрэг-гонке
Издание Carwow сравнило в дрэг-заезде пикапы Mercedes-Benz X-Class, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux Победителем гонки стал Volkswagen Amarok, у него под капотом располагается мотор V6 объемом три литра.
Обновлено в 04:54