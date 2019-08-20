Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафовГазета.Ru 05:57

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о "письмах счастья", информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

В ГД предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:35

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею прощать россиянам штрафы за нарушение ПДД

URA.Ru05:04

В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер

РБК05:02

Депутаты от ЛДПР предложили условие для освобождения водителей от штрафа

Коммерсантъвчера в 22:59

ФАР поддержала условие освобождения водителей от штрафов

Известия03:59

В Госдуме предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

RT на русском02:36

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Газета.Ru05:57

ЛДПР предложила освободить водителей от штрафов, не присланных на «Госуслуги» за 10 дней

ТАССвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Технологии

IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp

Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Общество

Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки

Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки от театров России и зарубежья, а также послушают классическую музыку, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Обновлено в 06:58
Политика

Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона

Обновлено в 00:23
Происшествия

Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области

Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 06:43
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Музыка

Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 03:54
Авто

Новый минивэн Toyota Majesty появится в России

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Гаджеты

Компания TSMC представила самый мощный процессор в мире Cerebras

Сотрудники компании TSMC отметили, работа над вычислительным чипом представляла особую сложность, так как ранее никто подобного не реализовывал, а при малейшей ошибке эксперимент бы завершился провалом, вытекающим в значительные напрасные расходы.
Обновлено в 04:40
Наука

Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа

Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Общество

В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество

Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС) из-за рекламы на квитанциях за электроэнергию по жалобе жительницы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:23
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Общество

В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, что Москва внимательно следит за тем, какая ситуация складывается в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:22
Политика

Украина собирается покупать газ у Румынии

Компания «Укртрансгаз», занимающаяся хранением и транспортировкой природного газа, сообщила о согласовании с «Молдовагазом» «необходимых технических решений» для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканських трубопроводов с целью диверсификации маршрутов поставок газа в Украину.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 00:39
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 07:34
Наука

В Китае собираются продавать клонированных котов

Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло

Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Наука

Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн

Обновлено 18 августа в 07:22
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Авто

В РФ отзывают почти 250 автомобилей Fiat Freemont

Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное