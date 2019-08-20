Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафовГазета.Ru 05:57
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о "письмах счастья", информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Технологии
IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp
Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Общество
Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки
Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки от театров России и зарубежья, а также послушают классическую музыку, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Обновлено в 06:58
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Происшествия
Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области
Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией
По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Музыка
Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 03:54
Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Компания TSMC представила самый мощный процессор в мире Cerebras
Сотрудники компании TSMC отметили, работа над вычислительным чипом представляла особую сложность, так как ранее никто подобного не реализовывал, а при малейшей ошибке эксперимент бы завершился провалом, вытекающим в значительные напрасные расходы.
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа
Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Общество
В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество
Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении АО "Петроэлектросбыт" (ПЭС) из-за рекламы на квитанциях за электроэнергию по жалобе жительницы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:23
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, что Москва внимательно следит за тем, какая ситуация складывается в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:22
Политика
Украина собирается покупать газ у Румынии
Компания «Укртрансгаз», занимающаяся хранением и транспортировкой природного газа, сообщила о согласовании с «Молдовагазом» «необходимых технических решений» для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканських трубопроводов с целью диверсификации маршрутов поставок газа в Украину.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 00:39
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло
Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено 18 августа в 07:22
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
В РФ отзывают почти 250 автомобилей Fiat Freemont
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40