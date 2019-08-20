Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафовГазета.Ru 05:57

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о "письмах счастья", информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения.
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с чего всё началось

В ГД предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:35

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В Госдуме оценили идею прощать россиянам штрафы за нарушение ПДД

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В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер

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ТАССвчера в 17:45

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В Госдуме предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

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Депутаты от ЛДПР предложили условие для освобождения водителей от штрафа

Коммерсантъвчера в 22:59

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Газета.Ru05:57
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Армия и оружие

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Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»

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Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен

Основатель сети магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:14
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Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
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Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
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Коутиньо и Кюизанс провели первую тренировку с «Баварией»

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Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
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Общество

Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске

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Смартфон Realme 5 получит четыре основные камеры

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Происшествия

Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске

Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
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Агентство Fitch повысило рейтинги российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний.
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Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в "нормандском формате" для урегулирования кризиса на Украине.
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Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
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При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
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Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
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Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

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Армия и оружие

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Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
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Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей

Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения.
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