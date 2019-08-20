Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафовГазета.Ru 05:57

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о "письмах счастья", информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения.
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с чего всё началось

В ГД предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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