Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей. Речь идет о "письмах счастья", информация о которых не появилась на портале госулслуг в течение десяти дней после совершения правонарушения.

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

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