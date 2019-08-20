Общество

В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафовREGNUM 02:59

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось

В ГД предложили снимать штрафы, если данные о них не выложили на госуслугах

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:35

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В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов

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В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

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Московский Комсомолецвчера в 18:13

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Коммерсантъвчера в 22:59

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ТАССвчера в 17:45

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов, если те в срок не появились в госуслугах

ПРАЙМвчера в 17:20
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В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
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Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

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Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус «страны без кори»

Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори".
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Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань

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Банки предупреждают об атаках на счета клиентов

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