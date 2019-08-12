Экономика

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Российская газета06:47

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ТАСС07:24

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Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Известиявчера в 21:20

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

РБКвчера в 19:55

Госдума предложила способ снизить цены на лекарства

Национальная служба новостей02:59
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:53, Вашингтон
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