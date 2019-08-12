Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47
В Госдуме предлагают законодательно ограничить размеры бонусов, которые могут брать аптечные сети. Кроме того, их обяжут советовать разные по ценовому сегменту лекарства с одним и тем же действующим веществом, если они есть на рынке.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
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