Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

В Госдуме предлагают законодательно ограничить размеры бонусов, которые могут брать аптечные сети. Кроме того, их обяжут советовать разные по ценовому сегменту лекарства с одним и тем же действующим веществом, если они есть на рынке.

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