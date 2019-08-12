Общество

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Российская газета06:47

Минпромторг изучает возможность внедрения фиксированной наценки аптеками на лекарства

ТАСС07:24

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

РБКвчера в 19:55

В Госдуме придумали, как заставить аптеки продавать дешевые лекарства

URA.Ruвчера в 23:16

Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Известиявчера в 21:20

Госдума предложила способ снизить цены на лекарства

Национальная служба новостей02:59

Госдума хватается за таблетки

Коммерсантъвчера в 17:57
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Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
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Происшествия

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Обновлено в 07:02
Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
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Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Технологии

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На конференции Def Con в этом году показали кабель Lightning для iPhone, с помощью которого злоумышленник может получить удаленный доступ к компьютеру.
Обновлено в 05:22
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

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Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности посещать зарубежные страны из-за невыплаченной задолженности.
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Жена Гафта рассказала о его состоянии

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СМИ сообщили о долге подмосковного дворника почти в 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 04:08
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 07:03
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Обновлено в 05:14
Политика

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Джордж Мартин получил якутский «Оскар» от фанатов «Игры престолов»

Обновлено в 04:42
Общество

Водители бензовозов проводят забастовку в Португалии

Водители бензовозов, которые требуют повышения оплаты труда, начали бессрочную забастовку в Португалии.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Энергетика

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 00:26
Экономика

Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке

В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском продолжает расти

Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
Обновлено в 07:13
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

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Происшествия

На Балтийском флоте почтили память погибших на АПЛ «Курск»

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел

В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Общество

Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров

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Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
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