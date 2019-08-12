Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
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