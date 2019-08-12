Общество

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

Российская газета06:47

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

РБКвчера в 19:55

Госдума предложила способ снизить цены на лекарства

Национальная служба новостей02:59

В Госдуме придумали, как заставить аптеки продавать дешевые лекарства

URA.Ruвчера в 23:16

Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Известиявчера в 21:20

Минпромторг изучает возможность внедрения фиксированной наценки аптеками на лекарства

ТАСС07:24

Госдума хватается за таблетки

Коммерсантъвчера в 17:57
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Армия и оружие

В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Космос

В Сети показали марсоход от Land Rover

Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено вчера в 23:18
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей

Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-9 «Балтия»

Инцидент произошел 11 августа на 158-м км автодороги М-9 «Балтия».
Обновлено в 07:07
Происшествия

Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске

Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма

Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала роман с Егором Глебом

Обновлено в 05:21
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Обновлено в 05:14
Футбол

Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную России

Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Глава СК и детский обмудсмен Анна Кузнецова, возможно, были одними из инициаторов дела об усыновлении гей-парой

Диагноз не подтвердился, но Ваганова с сыном почти сразу пригласили на беседу в районный СК.
Обновлено в 07:30
Экономика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки

Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой

Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Футбол

Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты

Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп

Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
Обновлено в 05:19
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Футбол

Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

НАТО отказалось поставлять оружие Украине

Обновлено в 05:53
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