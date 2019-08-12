Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетейРоссийская газета 06:47
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта
Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске.
Обновлено в 07:55
Общество
Копилку XVII века нашли под церковью в Польше
Обновлено в 07:51
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Интернет
Мессенджер Telegram научился маскироваться под HTTPS
Как сообщает 4pda.ru, между клиентом Telegram и прокси-сервером вставили слой инкапсуляции поверх TCP, таким образом данные при отправке искусственно маскируются под HTTPS-трафик.
Обновлено в 08:14
Авто
МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере
МТС и Geely подписали соглашение, в рамках которого в автомобили, поставляемые в Россию, непосредственно на заводском конвейере начали устанавливать SIM-чипы оператора.
Обновлено в 06:03
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе
Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%
Обновлено в 06:18
Наука
Архитекторы предложили заново заморозить Арктику
В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги.
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье
Кандалакшская ЦРБ получила новое оборудование
Обновлено в 08:45
Политика
Кремль объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан
Обновлено в 08:43