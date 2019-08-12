Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Происшествия В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске.

Происшествия Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.

Интернет Мессенджер Telegram научился маскироваться под HTTPS Как сообщает 4pda.ru, между клиентом Telegram и прокси-сервером вставили слой инкапсуляции поверх TCP, таким образом данные при отправке искусственно маскируются под HTTPS-трафик.

Авто МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере МТС и Geely подписали соглашение, в рамках которого в автомобили, поставляемые в Россию, непосредственно на заводском конвейере начали устанавливать SIM-чипы оператора.

Общество Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.

Политика Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Транспорт Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.