Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на ПорошенкоРИА Новости 00:36
По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение. В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива.
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Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
В жизни как в кино: Антонелли из сериала «Клон» показала 13-летнего сына от Мурилу Бенисиу
Исполнительница главной женской роли в сериале «Клон» Джованна Антонелли рассталась со своим мужем.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Общество
Жители Приморья начнут получать качественную медпомощь в Приморье
Губернатор Приморского края доложил о работе краевой администрации в 2018 году Тема, которая одна из наиболее важных в крае - медицинское обслуживание жителей Приморья, а также качественное оборудование, которое сможет диагностировать различные заболевания.
Обновлено в 01:06
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Экономика
СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT
В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Россельхознадзор раскрыл новую схему ввоза яблок из Белоруссии
Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в Россию белорусских яблок, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:10
Политика
В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Саакашвили о возвращении на Украину: потерплю еще немножко
Обновлено вчера в 16:31
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Общество
На Урале рекламу крупного застройщика признали неэтичной
Члены комиссии УФАС пришли к выводу, что в нём спрятано жаргонное, бранное и непристойное слово. Комиссия признала рекламу неэтичной.
Обновлено в 03:44
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Происшествия
Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19