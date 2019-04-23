Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на ПорошенкоРИА Новости 00:36
Порошенко уже признал поражение. В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая законными требованиями российских пограничников.
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Наука
Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца
Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто
В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Авто
Hyundai назвал российскую стоимость 275-сильного хот-хэтча i30 N
Компания Hyundai объявила о выводе на российский рынок «заряженного» хэтчбека i30 N, топовая версия которого комплектуется 275-сильным двигателем.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд арестовал имущество сенатора Арашукова
Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.
Обновлено в 07:15
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» пополнил группировку в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович», приступил к выполнению задач в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.
Обновлено в 05:16
Общество
Минтруд сообщил о двукратном снижении смертности на производстве
Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом снизилось с 2007 года более чем в два раза, с 4,5 до 1,6 тыс. в год, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.
Обновлено в 03:27
Транспорт
Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля
Обновлено в 06:14
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17