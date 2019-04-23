В Госдуме предложили обменять украинских моряков на ПорошенкоРИА Новости 00:36

Порошенко уже признал поражение. В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая законными требованиями российских пограничников.

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