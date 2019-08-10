Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктамиРИА Новости 20:22
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
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Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей
Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Футбол
«Рома» хочет арендовать у «Ливерпуля» Ловрена с правом выкупа
Обновлено в 18:16
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Поклонники Андрея Чуева молятся за его госпитализированную бабушку
Как рассказал Андрей, несколько часов назад с бабушкой случилась беда: она неудачно упала и сломала ногу.
Обновлено в 20:00
Политика
Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США
В американском Госдепе призвали КНР принять меры по защите дипломатов страны согласно Венской конвенции.
Обновлено в 21:19
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Наука
Как дожить до 100 лет: 9 привычек долгожителей
Быть организованным Исследование, продолжавшееся в США в течение 80 лет, подтвердило: люди, предпочитающие спланированную, хорошо организованную жизнь, в итоге живут дольше, чем те, кто полагается на авось.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев
Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
Обновлено в 20:49
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Культура
Глава киноакадемии США не исключает, что следующая церемония «Оскар» пройдет без ведущего
Новый президент Американской академии киноискусств Дэвид Рубин не исключает, что следующая церемония вручения премии "Оскар" опять пройдет без ведущего.
Обновлено в 11:06
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Авто
Компания MINI выпустила 10-миллионный автомобиль
Специальная 3-дверная версия MINI 60 Years Edition стала 10-миллионной машиной бренда, автомобиль станет частью коллекции наследия BMW.
Обновлено в 06:27
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39