Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООНЭкономика сегодня вчера в 23:02
В Госдуме обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава всемирной организации. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов таким образом отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "угрозе" русского языка.
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В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации
Московский Комсомолецвчера в 23:48
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