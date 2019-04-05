Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООНЭкономика сегодня вчера в 23:02

В Госдуме обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава всемирной организации. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов таким образом отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "угрозе" русского языка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

RT на русскомвчера в 23:57

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 21:05

Эстонию попросили исключить из ООН

Lenta.ruвчера в 22:31

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Известиявчера в 21:14

В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке

ФАНвчера в 21:00

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

РИА Новостивчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Политика

Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России

Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

Samsung начала массовое производство чипсетов 5G

Samsung Electronics объявил, что его коммуникационные решения 5G находятся в массовом производстве для новейших мобильных устройств премиум-класса.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Политика

Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением

Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Palm Phone стал полноценным смартфоном

Palm Phone теперь является полностью автономным устройством. Теперь «смартфон выходного дня» стал более функционален.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером

Обновлено в 06:28
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Политика

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Экономика

14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства»

Сегодня, 5 апреля 2019 года, стало известно, что только 14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства», которая произошла в ноябре 2014 года.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»

Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Политика

Песков назвал политическое кредо Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

Обновлено в 06:11
Футбол

FA сняла с Хеннесси обвинения в изображении нацистского жеста

Английская футбольная ассоциация (FA) признала голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси невиновным по итогам расследования его жеста, который многие посчитали нацистским, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Политика

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

Обновлено в 03:37
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Хоккей

Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ

Обновлено в 03:06
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Обновлено в 05:04
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Борис Александрович Чернышов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное