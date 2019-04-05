Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООНЭкономика сегодня вчера в 23:02
В Госдуме обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава всемирной организации. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов таким образом отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд об "угрозе" русского языка.
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В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации
Московский Комсомолецвчера в 23:48
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
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«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
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