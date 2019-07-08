Депутаты нижней палаты парламента Российской Федерации выступили за возбуждение уголовного дела в отношении грузинского ведущего Георгия Габунии, передает ТАСС. Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В Госдуме предложили экстрадировать ведущего «Рустави 2» в РФ

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