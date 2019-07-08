Политика

В Госдуме предложили экстрадировать ведущего «Рустави 2» в РФПолитическая Экспертиза 12:11

Депутаты нижней палаты парламента Российской Федерации выступили за возбуждение уголовного дела в отношении грузинского ведущего Георгия Габунии, передает ТАСС. Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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Совет Думы выступил за возбуждение уголовного дела в отношении оскорбившего президента России журналиста «Рустави 2»

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RT на русском10:21

В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего «Рустави 2»

ТАСС10:46
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
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Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

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Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
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«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

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Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
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Происшествия

Круизный лайнер едва не врезался в венецианскую набережную

В минувшие выходные во время шторма одно из круизных судов едва не врезалось в городскую набережную.
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Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
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Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
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В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку

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Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

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В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
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Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

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Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

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Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
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В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

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