В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

с чего всё началось

Российские депутаты предложили украинским властям начать переговоры о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.

В Госдуме предложили Киеву заключить договор о поставке воды в Крым

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