Политика
В Госдуме предложили Киеву заключить договор о поставке воды в КрымВечерний курьер 02:15
Российские депутаты предложили украинским властям начать переговоры о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.РИА Новостивчера в 15:46
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В Госдуме призвали Украину заключить соглашение по поставкам воды в Крым
Парламентская газетавчера в 17:19
Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 17:32
В Госдуме предложили Киеву заключить соглашение по поставкам воды в Крым
Аргументы и Фактывчера в 16:46
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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Обновлено вчера в 22:06
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Обновлено в 02:50
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Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
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