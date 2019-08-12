Политика

В Госдуме предложили Киеву заключить договор о поставке воды в КрымВечерний курьер 02:15

Российские депутаты предложили украинским властям начать переговоры о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.
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с чего всё началось

В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
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В Москве задержали активного участника несогласованных акций

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