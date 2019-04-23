Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на ПорошенкоРИА Новости 00:36
По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение. В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива.
Читать в источнике
Оценить31
Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию.
— Михаил Шеремет, российский политикРеальное время 01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 02:39
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Неизвестные совершили акт вандализма на могиле Евгения Осина
Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова сообщила о надругательстве неустановленных лиц над его могилой.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 310
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 310. Об этом сообщает телеканал 1ST.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Гаджеты
Россиянам посоветовали не заряжать смартфоны на 100 процентов
Россиян предупредили, чтобы они не заряжали свои смартфоны на все 100 %.
Обновлено в 02:44
Общество
Что-что у вас в бутылке? Можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет
С наступлением теплой погоды на улицы Екатеринбурга выходят не только мамы с детьми, но и любители посиделок со спиртным на свежем воздухе.
Обновлено в 00:30
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты
Apple ежемесячно платит конкуренту более 30 млн долларов
Apple и Amazon являются конкурентами на некоторых рынках, но между ними есть и тесные деловые отношения: со ссылкой на осведомленных по этому вопросу информаторов источник утверждает, что Apple платит Amazon более 30 миллионов долларов в месяц за использование облачных сервисов AWS.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Останкинская телебашня проведёт акцию «Лента Победы»
В Москве у подножия Останкинской телебашни 7 мая проведут патриотическую акцию «Лента Победы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:36
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси.
Обновлено в 01:20
Общество
В каком доме возле площади Ленина продают сразу 53 квартиры
На первом месте оказался дом на Орджоникидзе, 47, расположенной рядом с площадью Ленина — в нём сегодня продают 53 квартиры.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Футбол
Григорян стал главным тренером «Тамбова»
Обновлено вчера в 13:08
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО
В Сербии почтили память погибших от бомбардировок НАТО.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
Электрический велосипед с запасом хода до 120 км: Xiaomi представила HIMO electric bicycle T1
Обновлено в 02:41
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26