Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию.

По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение. В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива.

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

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