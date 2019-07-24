Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

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