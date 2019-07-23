Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед РоссиейLenta.ru вчера в 15:37

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия.
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