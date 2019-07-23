Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед РоссиейLenta.ru вчера в 15:37
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия.
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Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Финансы
Курс доллара: аналитики прогнозируют обвал рубля
Курс евро, просев к рублю на 17,25 коп. завершил торги на отметке 70,56 руб. При этом на пиковых значениях рубль вчера дешевел к доллару на 0,26% до 63.35 за единицу, что является худшим значением нацвалюты с 10 июля.
Обновлено в 01:32
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 17:02
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне
Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Общество
В Приамурье уровень воды в реках превысил норму
Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:54
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Транспорт
Шесть новых авиарейсов планируют открыть в Кузбассе
Обновлено в 00:56
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Музыка
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Общество
Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации
В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47