Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости вчера в 16:40

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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